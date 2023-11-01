В Киеве решили обучить украинцев английскому языку

Большинство украинцев плохо знают или совсем не владеют английским языком, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает РИА Новости. По его словам, поэтому правительство планирует запустить программу по изучению этого языка.

«Около половины наших граждан совсем не владеют английским языком, достаточно свободно пользуются только 20% украинцев. В планах — запустить всеобъемлющую и доступную программу по изучению английского языка. Открытую для каждого, независимо от финансового положения или от места жительства», — пояснил Шмыгаль.

Он добавил, что программа украинского кабмина будет включать индивидуальный подход к гражданам и открытый доступ. Шмыгаль подчеркнул, что обучение населения позволит улучшить отношения Украины с международными партнерами и поможет в рамках евроинтеграции страны.

Ранее Зеленский призвал расширить Евросоюз на весь континент.