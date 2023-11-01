МИД РФ сообщил о работе над тем, чтобы россияне могли покинуть сектор Газа

Москва работает с властями Израиля, Египта и представителями Палестины для того, чтобы российские граждане могли уехать из сектора Газа через КПП «Рафах». Об этом журналистам заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов, передает РИА Новости.

«Мы с самого начала этого кризиса работаем со всеми вовлеченными сторонами, и с израильтянами, и с палестинцами, и с египтянами, с тем, чтобы через КПП «Рафах» вывести наших граждан. Так что, если есть там подвижки какие-то, я буду этому очень рад», — сказал он.

1 ноября газета «Московский комсомолец» со ссылкой на застрявших в палестинском анклаве россиян писала, что граждан РФ отказались пропускать через контрольно-пропускной пункт «Рафах» в Египет из сектора Газа. По словам одного из них, через КПП проехали сотрудники ООН, граждане Иордании, Молдавии, Австрии и африканских стран.

Накануне представительство Российской Федерации при Палестинской национальной администрации сообщало, что число граждан России, которые ожидают эвакуацию из сектора Газа, превысило 500, а всего в списках заявленных на эвакуацию присутствуют более 900 человек.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.