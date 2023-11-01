Путин примет решение по договору о ядерных испытаниях без контактов с США

Президент России Владимир Путин не станет контактировать с представителями США перед принятием решения по вопросу о дератификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

«Они [контакты с США] не требуются», — ответил Песков на соответствующий вопрос журналиста.

Предложение отозвать ратификацию ДВЗЯИ исходило от самого Путина: он выступил с этой инициативой 5 октября, отметив, что США соглашение до сих пор не ратифицировали.

18 октября Госдума одобрила соответствующий законопроект во втором и третьем чтениях, а 25-го числа в пользу принятия документа проголосовал Совет Федерации. После этого спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала договор «бутафорией», которой документ стал из-за позиции Штатов.

В тот же день законопроект направили на подпись президенту. Глава государства должен принять решение о подписании документа в течении 14 дней.

Ранее США призвали Россию возобновить диалог о вооружениях.