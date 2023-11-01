В США пообещали помогать Израилю, несмотря на страдания палестинцев

Сенатор США Линдси Грэм заявил, что никакие страдания населения сектора Газа не заставят его усомниться в необходимости продолжения поддержки Израиля, передает The Hill. По его словам, в текущей ситуации можно лишь говорить о возможном снижении количества пострадавших, но нельзя подвергать сомнению тактику еврейского государства в борьбе против ХАМАС.

«Если бы кто-нибудь спросил нас после Второй мировой войны, есть ли предел тому, что вы бы сделали, чтобы убедиться, что Япония и Германия не завоюют мир? Есть ли какой-либо предел тому, что Израиль должен делать с людьми, которые пытаются атаковать евреев? Ответ — нет», — пояснил Грэм.

Он добавил, что для Израиля нет никаких ограничений в его кампании против ХАМАС. Грэм подчеркнул, что поддерживает гумпомощь для Газы, но призывает не указывать еврейскому государству как действовать.

«Уничтожение ХАМАС не подлежит обсуждению <…> На следующий день после уничтожения ХАМАС я надеюсь, что у нас будет лучшая жизнь для палестинского народа. Но я не обвиняю Израиль. Я обвиняю ХАМАС», — заключил американский сенатор.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей было названо уничтожение ХАМАС. Израильские ВВС нанесли удары по сотням объектам боевиков в секторе Газа, а Совет национальной безопасности страны постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в анклав. 13 октября Израиль объявил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы в преддверии наземной операции.

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