В Грузии оценили слова Зурабишвили о русскоговорящих на территории страны

Исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Мамука Мдинарадзе назвал фашистскими заявления главы государства Саломе Зурабишвили в интервью CBS о русскоговорящих людях на территории республики, которые «общаются на языке врага и верят, что находятся у себя дома». Об этом сообщает ТАСС.

Мдинарадзе рассказал журналистам, что няня его детей, украинка из Карпат, говорит на русском языке, хотя за 10 лет работы она научилась общаться на грузинском.

«И сейчас выгнать нам ее из Грузии? <...> Что за фашистские оценки», — заявил политик, комментируя слова президента Грузии.

До этого председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин заявил, что Саломе Зурабишвили паразитирует на российской теме.

«По-прежнему паразитирует на российской теме Зурабишвили. Теперь едва избежавшую импичмента госпожу нервируют живущие в Грузии россияне, которые «говорят на языке врага». Президент усматривает в этом предпосылки для объявления Россией полноценной войны и выступает за запрет российским гражданам въезжать на территорию страны. Иначе как бредовыми подобные публичные высказывания не назовешь», — написал Карасин.

Он добавил, что власти Грузии, вероятно, так же воспринимают заявления Зурабишвили о россиянах.

Ранее президенту Грузии пригрозили уголовным преследованием.