Политолог: России не нужны беспорядки, чтобы выразить свою позицию по Палестине

Россия и в советскую, и в постсоветскую эпоху настаивала на реализации решений ООН о создании суверенного Палестинского государства, поэтому массовые беспорядки, такие как прошли в Махачкале, ни к чему. Об этом в беседе с газетой «Взгляд» заявила политолог Наталья Линдигрин.

«Поэтому провокация, подобная той, что произошла в Дагестане, выглядит в нашей стране чужеродно и искусственно. Жаль, конечно, что отдельные жители Дагестана повелись на эти информационные вбросы. Но из этого, уверена, будут сделаны выводы и проведена соответствующая работа на будущее», — сказала политолог.

Она также напомнила слова президента России Владимира Путина о том, что основная борьба с нашим общим противником идет в зоне специальной военной операции.

29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за регулярного рейса из Тель-Авива, прибывшего в Дагестан на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Сотни человек проникли в здание аэропорта и на летное поле. Позднее сотрудникам правоохранительных органов удалось вытеснить их.

Российский президент возложил ответственность за беспорядки в Махачкале на западные и украинские спецслужбы. По мнению Путина, волнения вызваны американской стороной, которая хочет расколоть Россию изнутри, ослабить и посеять смуту. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, сколько человек арестовали после беспорядков в аэропорту Махачкалы.