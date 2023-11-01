Боррель раскритиковал Израиль за удар по лагерю беженцев в Джабалии

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель раскритиковал удар Израиля по лагерю беженцев Джабалия в секторе Газа. На своей странице в соцсети Х (ранее Twitter) он заявил, что потрясен количеством потерь среди гражданского населения.

Боррель сослался на «четкую позицию Совета ЕС о том, что Израиль имеет право защищать себя в соответствии с международным и гуманитарным правом», однако выразил недовольство бомбардировкой лагеря беженцев на севере Газы.

«Право на самооборону всегда должно уравновешиваться обязательством защищать гражданское население в максимально возможной степени», — заявил политик.

Он подчеркнул, что «законы войны и гуманности» должны применяться всегда, в том числе, когда речь идет о предоставлении гуманитарной помощи.

Ранее представитель Армии обороны Израиля Ричард Хехт подтвердил нанесение удара по лагерю беженцев Джабалия в секторе Газа. Он назвал произошедшее трагедией войны.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей было названо уничтожение ХАМАС. Израильские ВВС нанесли удары по сотням объектам боевиков в секторе Газа, а Совет национальной безопасности страны постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в анклав.

Ранее Сирия обвинила Израиль в нарушении международного гуманитарного права в Газе.