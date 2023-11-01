Сирия обвинила Израиль в нарушении международного гуманитарного права в Газе

Сирия осуждает действия Израиля, который нарушает международное гуманитарное право и права человека. Под предлогом права на самооборону еврейское государство уничтожает больницы, лагеря беженцев и жилые районы сектора Газа, говорится в заявлении МИД страны, которое есть в распоряжении агентства SANA.

«Сирия осуждает нарушения Израилем международного гуманитарного права и прав человека, о которых так пекутся поддерживающие его страны Запада… Позиция, занятая США и Евросоюзом, поощряет израильский оккупационный режим безнаказанно совершать расправы над сотнями палестинцев вопреки Женевским конвенциям», — следует из заявления.

Министерство иностранных дел Сирии призывает народы, которые отстаивают общечеловеческие ценности, «активизировать борьбу за прекращение израильских преступлений и установление на Ближнем Востоке мира и стабильности», говорится в тексте.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей было названо уничтожение ХАМАС. Израильские ВВС нанесли удары по сотням объектам боевиков в секторе Газа, а Совет национальной безопасности страны постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в анклав. 13 октября Израиль объявил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы в преддверии наземной операции.

Ранее в Израиле ответили на обвинения ЦАХАЛ в военных преступлениях.