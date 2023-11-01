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В Турции осудили ЕС за создание барьера по мирным переговорам на Ближнем Востоке

МИД Турции осудил позицию ЕС, которая стала барьером для переговоров по Газе

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Hatem Ali/AP

Министерство иностранных дел Турции осудило позицию Европейского союза, которая стала барьером для мирных переговоров по Газе и улучшения гуманитарной ситуации в палестинском анклаве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу МИД Турции Хакана Фидана.

«У нас очень активный дипломатический трафик с региональными странами для достижения прекращения огня и улучшению гуманитарной ситуации. Очень хотелось бы иметь аналогичный процесс с ЕС. Но ЕС не хочет слышать фразы «прекращение огня», не принимает обязательных мер по оказанию гуманитарной помощи», — заявил Фидан.

До этого страны Евросоюза смогли согласовать компромиссное общее заявление по ситуации в секторе Газа, однако, как считает издание Politico, консенсус может продержаться недолго, если Израиль примет решение начать наземную военную операцию в регионе.

В итоге лидеры стран Евросоюза согласовали формулировку «паузы по гуманитарным соображениям».

Ранее в ХАМАС заявили, что Запад возвел «нерушимую стену» между собой и арабским миром.

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