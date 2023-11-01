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В ЕС отреагировали на запрет в Молдавии шести телеканалов

В ЕС напомнили Молдавии о свободе СМИ после запрета шести каналов

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Евгений Одиноков/РАИ «Новости»

Глава европейской делегации в Кишиневе Янис Мажейкс заявил, что миссия анализирует контекст, чтобы понять, на основе чего было принято решение о запрете шести телеканалов на территории Молдавии. Об этом сообщает NewsMaker.

«Во-первых, и это самое главное, — важным элементом демократии является то, что средства массовой информации могут работать свободно. При этом на их деятельность могут быть наложены определенные ограничения, необходимые в демократическом обществе», — заявил Мажейкс.

Он подчеркнул, что миссия ЕС в Кишиневе на данный момент анализирует контекст произошедшего, «чтобы понять, как именно было принято решение и в какая роль была отведена Совету телевидения и радио».

До этого премьер-министр Молдавии Дорин Речан сообщил, что в Комиссия по чрезвычайным ситуациям приостанавливает лицензии у шести телеканалов.

Речь идет об «Оризонт-ТВ», ICTV, «Прайм-ТВ», «Публика-ТВ», «Канал-2», «Канал-3».

По словам премьера, решение приняли по рекомендации главы Службы информации и безопасности Молдавии Александра Мустяца. По его словам, эти телеканалы нарушают законы о телерадиовещании, угрожают информационной безопасности страны, а также стали дополнительным источником нестабильности по соседству с Украиной, НАТО и ЕС.

Ранее сообщалось, что в Молдавии заблокируют ряд ведущих российских СМИ.

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