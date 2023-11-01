В Польше призвали немедленно прекратить боевые действия на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау призвал Израиль и радикальную группировку ХАМАС немедленно прекратить огонь на Ближнем Востоке, чтобы гражданские лица могли беспрепятственно покинуть сектор Газа. Соответствующая публикация появилась на его странице в соцсети Х (ранее Twitter).

«Обе стороны конфликта в Газе должны немедленно прекратить боевые действия и разрешить гражданскому населению безопасно покинуть сектор Газа», — написал Рау.

Он также отметил, что МИД страны делает все возможное, чтобы помочь полякам выбраться из зоны боевых действий.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей было названо уничтожение ХАМАС. Израильские ВВС нанесли удары по сотням объектам боевиков в секторе Газа, а Совет национальной безопасности страны постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в анклав. 13 октября Израиль объявил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы в преддверии наземной операции.

Ранее посол Израиля отверг обвинения, что ЦАХАЛ атакует мирных жителей Газы.