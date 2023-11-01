Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Верховный лидер Ирана призвал мусульманские страны прекратить поставки в Израиль

Хаменеи призвал мусульманские страны не поставлять Израилю нефть и продовольствие

close
100%
Supreme Leader/WANA/Reuters

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что мусульманские страны должны незамедлительно прекратить любые виды торгово-экономического сотрудничества с Израилем. Об этом сообщает РИА Новости.

«То, с чем безоговорочно и незамедлительно должны согласиться мусульманские страны, — так это прекращение тех преступлений в Палестине, что осуществляет Израиль», — сказал он.

По его словам, экспорт нефти и продовольствия Израилю должны быть прекращены.

Он подчеркнул, что мусульманские страны должны прекратить любые виды торгово-экономического сотрудничества с Израилем.

До этого верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что обострение палестино-израильского конфликта на Ближнем Востоке — это не просто противостояние между ХАМАС и Израилем. По его словам, в регионе идет война между верой и высокомерием. Он добавил, что Иран не имеет отношения к пропалестинским демонстрациям на Западе. Хаменеи подчеркнул, что люди в мире критикуют Израиль и США, потому что их действиям на Ближнем Востоке нет оправданий.

Ранее Иран назвал США соучастниками преступлений Израиля.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий