Верховный лидер Ирана призвал мусульманские страны прекратить поставки в Израиль

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что мусульманские страны должны незамедлительно прекратить любые виды торгово-экономического сотрудничества с Израилем. Об этом сообщает РИА Новости.

«То, с чем безоговорочно и незамедлительно должны согласиться мусульманские страны, — так это прекращение тех преступлений в Палестине, что осуществляет Израиль», — сказал он.

По его словам, экспорт нефти и продовольствия Израилю должны быть прекращены.

Он подчеркнул, что мусульманские страны должны прекратить любые виды торгово-экономического сотрудничества с Израилем.

До этого верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что обострение палестино-израильского конфликта на Ближнем Востоке — это не просто противостояние между ХАМАС и Израилем. По его словам, в регионе идет война между верой и высокомерием. Он добавил, что Иран не имеет отношения к пропалестинским демонстрациям на Западе. Хаменеи подчеркнул, что люди в мире критикуют Израиль и США, потому что их действиям на Ближнем Востоке нет оправданий.

Ранее Иран назвал США соучастниками преступлений Израиля.