Иран окрестил войной добра со злом конфликт на Ближнем Востоке

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что обострение палестино-израильского конфликта на Ближнем Востоке — это не просто противостояние между ХАМАС и Израилем, передает IRNA. По его словам, в регионе идет война между верой и высокомерием.

«Это не война между Газой и Израилем, это война между добром и злом, война между верой и высокомерием. Конечно, высокомерие использует в этой войне военную силу, бомбардировки и преступления, но берегитесь, ведь сила веры с божьей помощью победит гордыню. Окончательная победа будет за народом Палестины и совсем скоро», — пояснил Хаменеи.

Он добавил, что Иран не имеет отношения к пропалестинским демонстрациям на Западе. Хаменеи подчеркнул, что люди в мире критикуют Израиль и США, потому что их действиям на Ближнем Востоке нет оправданий.

«Примером настоящего бесстыдства, проявляемого западными политиками и средствами массовой информации, является то, что они называют террористами палестинских боевиков, которые защищают свою родину», — заключил верховный лидер Ирана.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей было названо уничтожение ХАМАС. Израильские ВВС нанесли удары по сотням объектам боевиков в секторе Газа, а Совет национальной безопасности страны постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в анклав. 13 октября Израиль объявил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы в преддверии наземной операции.

Ранее Иран назвал США соучастниками преступлений Израиля.