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В Белоруссии одобрили выход из договора с Украиной о контроле на границе

Белорусские депутаты одобрили выход из договора с Киевом о контроле на границе

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Gleb Garanich/Reuters

Палата представителей национального собрания Белоруссии проголосовала за принятие законопроекта о выходе республики из соглашения о совместном с Украиной контроле на границе. Об этом сообщает РИА Новости. Теперь документ должны одобрить Совет республики (верхняя палата парламента) и президент Белоруссии.

В комиссии по нацбезопасности объяснили, что законопроект разработали из-за нарушения Украиной условий соглашения, подписанного в 1995 году. Согласно Венской конвенции, это может служить основанием для расторжения договора. В Белоруссии хотят также признать утратившим силу закон о ратификации соглашения.

Украина в одностороннем порядке прекратила соглашение с Белоруссией об организации совместного контроля на приграничных КПП еще в феврале 2023 года.

В последние месяцы украинские власти вышли сразу из нескольких договоров с различными странами. В августе депутаты Верховной рады проголосовали за разрыв соглашения между Украиной и Белоруссией о трудовой деятельности и социальной защите граждан, и договора с Россией — о международном автомобильном сообщении.

Ранее директор первого департамента стран СНГ МИД России Микаэл Агасандян заявил, что Украина де-юре все еще остается в составе СНГ.

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