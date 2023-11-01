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Зеленского обвинили в желании навредить украинцам в России

Азаров: Зеленский хочет оставить украинцев в РФ без консульской поддержки

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Johanna Geron/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский умеет только ломать и разрушать, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. Так в своем Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) он отреагировал на предложение Киева о разрыве консульского соглашения с Россией.

«В России находятся, по разным подсчетам, от 3 до 5 млн украинцев, которых Зеленский этим документом лишает какой-либо защиты и заботы со стороны Украины. Хотя, чему удивляться? В этом весь Зеленский и весь киевский режим. Они умеют только ломать, крушить и разрушать», — написал Азаров.

Он добавил, что от нынешнего руководства Украины, вероятно, не стоит ожидать как какого-то созидания, так и дипломатии.

Законопроект о разрыве консульского договора с Россией появился в Верховной раде 31 октября. Согласно тексту, автором предложения вступает сам Зеленский. Речь идет об отказе от соглашения 1993, которое регулировало открытие дипломатических представительств на территории двух стран. В украинском парламенте уже пообещали рассмотреть это предложение.

Ранее Киев разорвал соглашения с Москвой и Минском о борьбе с преступностью.

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