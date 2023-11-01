ЕС выделит на «центральноазиатские границы» €21 млн

Европейский союз планирует выделить €21 млн на «управление границами» в Центральной Азии. Об этом сообщает телеканал RT.

Сумму в €21 млн собирается выделить Международный центр развития миграционной политики (ICMPD), спонсируемая ЕС организация. Это будет один из самых больших некоммерческих грантов в данном регионе.

Согласно проекту, предполагается финансировать НКО в пяти странах региона — Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане, для того чтобы «оказать содействие гражданскому обществу» и формировать дискуссии в обществе этих стран по вопросам миграции и приграничных территорий.

Гранты планируется выдать НКО, которые тесно сотрудничают с соответствующими местными органами власти государств региона. При этом условием получения грантов станет так называемая «видимость», то есть вызываемый реализацией проектов социальный резонанс.

До этого президент Франции Эмманюэль Макрон прибыл в Астану для переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым об укреплении сотрудничества.

Ранее Туркмения предложила Евросоюзу исследовать транзитные возможности Афганистана.