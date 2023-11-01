В России заподозрили США в подталкивании Израиля к радикальным шагам в Газе

Посол России в Израиле Анатолий Викторов обвинил США в лицемерии на фоне обострения палестино-израильского конфликта, передает ТАСС. По его словам, американская сторона беспокоится о жителях Газы и одновременно с этим подталкивает еврейское государство к продолжению боевых действий.

«Лицемерие наших вашингтонских бывших партнеров не имеет пределов. С одной стороны, льются крокодиловы слезы публично по поводу судьбы жителей сектора Газа, а с другой — подначивают всячески руководство Израиля к принятию радикальных силовых методов», — пояснил Викторов.

Он добавил, что действия США приведут лишь к продолжению хаоса и трагедии в регионе. Викторов подчеркнул, что в текущей ситуации стоит работать над прекращением конфликта.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей было названо уничтожение ХАМАС. Израильские ВВС нанесли удары по сотням объектов боевиков в секторе Газа, а Совет национальной безопасности страны постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в анклав. 13 октября Израиль объявил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы в преддверии наземной операции.

Ранее НАТО потребовало от Израиля защитить население Газы.