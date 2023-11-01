Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Бывший премьер Украины рассказал о необходимости союза с Россией

Экс-премьер Азаров заявил, что у Украины нет альтернативы союзу с Россией

close
100%
Александр Натрускин/РИА «Новости»

Враждебное отношение Киева к Москве абсолютно неограниченно и интересы населения требуют нормализации отношений с Москвой, считает экс-премьер Украины Николай Азаров. Об этом сообщается на странице политика в социальной сети.

«С точки зрения существования Украины как независимого государства, проведения политики в интересах народа Украины альтернативы политике союза с Россией нет», — подчеркнул бывший премьер.

Как добавил Азаров, Украине нужны политики, которые во время принятия решений ориентируются на потребности украинцев.

До этого экс-премьер Украины назвал условие для визита Владимира Зеленского в Россию на переговоры. По приказу Соединенных Штатов украинский лидер смог бы отменить указ, который запрещает вести переговоры с Россией, уверен Азаров.

Также в National Interest предрекали Украине крах из-за полного отказа Зеленского от переговоров с Россией.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

Все новости на тему:
Новости Украины
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий