Враждебное отношение Киева к Москве абсолютно неограниченно и интересы населения требуют нормализации отношений с Москвой, считает экс-премьер Украины Николай Азаров. Об этом сообщается на странице политика в социальной сети.

«С точки зрения существования Украины как независимого государства, проведения политики в интересах народа Украины альтернативы политике союза с Россией нет», — подчеркнул бывший премьер.

Как добавил Азаров, Украине нужны политики, которые во время принятия решений ориентируются на потребности украинцев.

До этого экс-премьер Украины назвал условие для визита Владимира Зеленского в Россию на переговоры. По приказу Соединенных Штатов украинский лидер смог бы отменить указ, который запрещает вести переговоры с Россией, уверен Азаров.

Также в National Interest предрекали Украине крах из-за полного отказа Зеленского от переговоров с Россией.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.