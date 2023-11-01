В Германии заявили, что Запад впустую тратит деньги на Украину

Россия способна в любой момент сокрушить Украину, но выбрала другой подход. Об этом на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) заявил немецкий предприниматель, бывший владелец файлообменника Megaupload Ким Дотком.

«Россия может разбить Украину в любое время. Вместо этого она превратила эту страну в черную дыру для денег, вооружений и боеприпасов Запада», — написал предприниматель.

По его словам, такой подход сделал посмешище из США, ЕС и НАТО.

Дотком напомнил, что Украина с января 2022 года получила от США, ЕС и других стран-доноров $250 млрд. А будущие обязательства составляют еще $120 млрд.

При этом, по словам украинских офицеров, Вооруженные силы Украины (ВСУ) в сентябре остановили контрнаступление. Многомесячные прямые атаки с целью прорыва российской обороны танками и мотопехотой прекратились из-за больших потерь на минных полях, передавало издание El Pais.

Бывший американский разведчик Скотт Риттер считает, что Киев уже не в состоянии переломить ситуацию в зоне боевых действий. Поэтому Украине и Западу остается только сдаться, уверен эксперт.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.