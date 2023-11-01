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Частные дома в России будут строить с использованием эскроу-счетов

Депутат Колунов: строителей частных домов обяжут открывать эскроу-счета

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Depositphotos

В Госдуму внесли законопроект о финансировании строительства частных домов через эскроу-счета. Это позволит обезопасить жителей страны от недобросовестных подрядчиков и сделать индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) более доступным, пояснил телеканалу «360» депутат Госдумы Сергей Колунов.

Механизм эскроу предполагает, что заказчик вносит средства на специальный банковский счет, где они хранятся до завершения строительства. Строится дом в это время за счет кредита или на собственные деньги подрядной организации. После сдачи объекта подрядчик получает свои деньги с эскроу-счета.

«Сделано это, безусловно, с одной главной целью — дополнительно обезопасить наших жителей от недобросовестных подрядчиков и исключить случаи обмана и мошенничества при строительстве частных домов, а также сделать их строительство более доступным», — подчеркнул Колунов, добавив, что законопроект разработан по поручению президента.

Разработанный документ включает в себя также страхование внесенных на счет средств на случай отзыва лицензии у кредитной организации, добавил Колунов. Кроме того, он освобождает подрядчиков от налогов, что в конечном итоге снизит стоимость строительства и увеличит доступность частных домов.

Систему эскроу-счетов при строительстве многоквартирных домов начали применять с 2019 года. Она оказалась эффективной и позволила решить проблему обманутых дольщиков.

Напомним, впервые о планах Минстроя распространить механизм эскроу-счетов на индивидуальное строительство стало известно в начале августа. Эксперты полагают, что это сделает строительный рынок более прозрачным и повысит качество ИЖС.

Ранее сообщалось, что почти половина россиян (46%), желающих жить за городом, хотели бы построить свой загородный дом с нуля.

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