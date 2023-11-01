В МИД обвинили НАТО в преследовании российских журналистов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала страны — участницы Североатлантического альянса за действия против российских журналистов. Так в своем Telegram-канале она отреагировала на информацию о том, что власти Болгарии собираются выслать из страны собственного корреспондента «Российской газеты» в республике Александра Гацака.

«Гацак получил от местных властей «черную метку» — ему аннулировали аккредитацию и заявили о предстоящей экстрадиции. Это очередной противоправный ход натовцев против российских журналистов, которых они маниакально преследуют. Будем принимать ответные меры», — написала Захарова.

Как указывали в «Российской газете», болгарские власти не объяснили причины своего решения в отношении Гацака. Сам журналист работает в стране уже несколько лет. В настоящее время он находится на территории посольства России в Болгарии.

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