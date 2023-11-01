Президент Чили прибудет в США на переговоры

Чилийский президент Габриэль Борич приедет в Вашингтон на переговоры с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом в четверг, 2 ноября. Об этом сообщила на пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, заявление опубликовано на сайте Белого дома.

«В четверг, 2 ноября, президент Джо Байден примет президента Чили Габриэля Борича в рамках двусторонней встречи в Белом доме», — заявила Жан-Пьер.

Темами переговоров станут вопросы экономического сотрудничества, борьба с изменением климата и решение проблемы нелегальной миграции.

До этого президент Чили Габриэль Борич заявил, что решил отозвать для консультаций посла республики в Израиле.

Аналогичное решение приняло правительство Колумбии.

Ранее голливудские актеры написали письмо Байдену с призывом остановить огонь в Израиле и Газе.