Захарова прокомментировала наряд «под Зеленского» сына Блинкена на Хэллоуин

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала цинизмом костюм «под Зеленского» на сыне госсекретаря США Энтони Блинкена на праздновании Хэллоуина в Белом доме. Мнением Захарова поделилась в эфире радио «Спутник».

Идею для костюмов на праздник для детей Блинкена Захарова назвала чудовищным цинизмом.

«Маленький мальчик пришел в костюме Зеленского, вот в этом камуфляже, а девочка пришла разряженная как украинский флаг, даже не в костюм украинский или что-либо подобное, а просто как украинский флаг. А мальчик в камуфляже под Зеленского», — заявила Захарова.

До этого дети государственного секретаря США Энтони Блинкена оделись в костюмы Украины и Владимира Зеленского на праздновании Хэллоуина в Белом доме и пришли просить подарки у главы Белого дома Джо Байдена.

Блинкен отправил сына за подарками к американскому лидеру в кофте и брюках цвета хаки, как чаще всего на публике появляется президент Украины

Ранее опрос Gallup показал, что Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.