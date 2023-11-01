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В конгрессе США раскрыли тревожный сигнал для Украины

Конгрессвумен Грин: отмывание США денег на Украине ставит под угрозу ее будущее

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Global Look Press

Финансовые махинации США на Украине ставят под угрозу ее существования. Об этом написала в соцсети X член американского конгресса Марджори Тейлор Грин.

«Финансирование Украины должно прекратиться», — пришла к выводу политик.

Она сочла украинскую территорию «одной большой ямой» для отмывания денег за счет американского народа. Грин подчеркнула, что украинцы от этого ничего не выигрывают. По ее словам, люди воруют так, словно «завтра не наступит».

В конце октября конгрессвумен Грин сделала заявление, что психическое здоровье американцев важнее Украины. Она напомнила, что США каждый месяц отправляют Украине $1 млрд.

Накануне Грин отвергла запрос президента США Джо Байдена о выделении помощи Израилю и Украине. Она пояснила, что администрация Белого дома не проявляет должной заботы о внутренних проблемах страны.

Ранее в Пентагоне раскрыли количество поставленного Украине оружия с начала спецоперации.

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