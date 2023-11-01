В МИД назвали тревожным доклад США по стратегическим вопросам

Заместитель главы российского МИД Сергей Рябков заявил, что недавно опубликованный доклад комиссии при американском конгрессе, занимающейся вопросами стратегической концепции США, вызывает тревогу. Об этом дипломат рассказал в интервью газете «Коммерсантъ».

По словам Рябкова, доклад отражает настрой влиятельной группы отставников, связанной с Демократической и Республиканской партиями, попеременно контролирующими органы власти в США. Российский дипломат подчеркнул, что в документе видна готовность Вашингтона всерьез обсуждать перспективы новой гонки вооружений, рассчитывая при этом одержать в ней победу над стратегическими соперниками — Россией и Китаем.

Рябков подчеркнул, что замах доклада является огромным и назвал его бесконечным шопинг-листом. Заместитель главы МИД отметил, что в условиях творящегося в США бюджетно-финансового беспредела при наличии политической воли получить финансирование можно на все что угодно. Поэтому любые пожелания и приоритеты, правильно поданные в отвечающие за финансирование структуры, так или иначе будут удовлетворены. И это, подчеркнул Рябков, вызывает тревогу.

Ранее в докладе межпартийной комиссии конгресса США утверждалось, что ядерные силы Вашингтона нуждаются в качественном и количественном усилении из-за того, что Соединенные Штаты плохо готовы к потенциальному конфликту с Россией и Китаем.

Ранее госсекретарь США заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.