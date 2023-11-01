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В МИД назвали тревожным доклад США по стратегическим вопросам

Замглавы МИД Рябков: доклад США по стратегическим вопросам вызывает тревогу

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MFA Russia/Global Look Press

Заместитель главы российского МИД Сергей Рябков заявил, что недавно опубликованный доклад комиссии при американском конгрессе, занимающейся вопросами стратегической концепции США, вызывает тревогу. Об этом дипломат рассказал в интервью газете «Коммерсантъ».

По словам Рябкова, доклад отражает настрой влиятельной группы отставников, связанной с Демократической и Республиканской партиями, попеременно контролирующими органы власти в США. Российский дипломат подчеркнул, что в документе видна готовность Вашингтона всерьез обсуждать перспективы новой гонки вооружений, рассчитывая при этом одержать в ней победу над стратегическими соперниками — Россией и Китаем.

Рябков подчеркнул, что замах доклада является огромным и назвал его бесконечным шопинг-листом. Заместитель главы МИД отметил, что в условиях творящегося в США бюджетно-финансового беспредела при наличии политической воли получить финансирование можно на все что угодно. Поэтому любые пожелания и приоритеты, правильно поданные в отвечающие за финансирование структуры, так или иначе будут удовлетворены. И это, подчеркнул Рябков, вызывает тревогу.

Ранее в докладе межпартийной комиссии конгресса США утверждалось, что ядерные силы Вашингтона нуждаются в качественном и количественном усилении из-за того, что Соединенные Штаты плохо готовы к потенциальному конфликту с Россией и Китаем.

Ранее госсекретарь США заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.

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