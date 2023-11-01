Белый дом: Байден наложит вето на законопроект о помощи Израилю без упоминания Украины

В случае, если палата представителей конгресса США примет законопроект о выделении помощи Израилю без упоминания в нем Украины, то президент страны Джо Байден наложит вето на такое решение. Об этом, ссылаясь на заявление бюджетного управления Белого дома, сообщает ТАСС.

Администрация США отметила, что конгрессмены-республиканцы, предлагающие разделить запрос о выделении $105 млрд помощи Израилю и Украине, политизируют поддержку со стороны Вашингтона и демонстрируют расхождения в подходе к американским союзникам.

В заявлении подчеркивается, что, несмотря на согласие между демократами и республиканцами и соответствующий запрос со стороны Белого дома, законопроект не предполагает выделение какой-либо помощи Киеву. Утверждается, что «провал в поддержке Украины» станет «ужасным сигналом России и всему остальному миру относительно решительности» властей США.

Поэтому такой законопроект является плохим и для Израиля, и для Ближнего Востока, и для национальной безопасности США. В связи с этим Белый дом намерен продолжить взаимодействие с демократами и республиканцами в палате представителей и сенате и в итоге достичь соглашения по запросу о дополнительном финансировании национальной безопасности.

Если же Байдену будет представлен именно нынешний законопроект, то он наложит на него вето.

Ранее сообщалось, что лидер сенатского большинства Чак Шумер и лидер меньшинства Митч Макконнелл в своих выступлениях заявили о необходимости принятия дополнительного закона о национальной безопасности, который будет обеспечивать финансирование Израиля и Украины.

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.