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Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил дальнейшую поддержку Украины

Блинкен в разговоре с Кулебой пообещал продолжить помощь Украине

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Elizabeth Frantz/Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен поговорил с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, заверив его в неизменности американской поддержки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на госдепартамент.

Стороны обсудили ход военных действий и встречу представителей стран на Мальте, которая запланирована в целях поддержки «устойчивого, основанного на принципах мира на Украине». Как заверил Блинкен, США сохраняют приверженность суверенитету Украины и готовы оказывать ей необходимую поддержку.

31 октября министр обороны США Ллойд Остин предрек победу России в конфликте на Украине в том случае, если Вашингтон перестанет оказывать Киеву поддержку. Об этом чиновник заявил на слушаниях в комитете по ассигнованиям сената США. Аналогичное мнение высказал и госсекретарь США Энтони Блинкен. Тот также считает, что победа Москвы в украинском конфликте придаст смелости России и Ирану.

На этом же заседании бывший госсекретарь Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты должны поддержать Украину в ее борьбе против России.

Ранее Блинкен рассказал о последствиях победы России в СВО.

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