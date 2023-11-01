Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Высокопоставленный чиновник ООН ушел в оставку в знак протеста по событиям в Палестине

Чиновник ООН в знак протеста по событиям в Газе ушел в отставку

close
100%
Khaled Omar/Global Look Press

Глава нью-йоркского офиса Верховного комиссара ООН по правам человека Крэйг Мохибер уволился из-за несогласия с подходом ООН к палестино-израильскому урегулированию. Об этом, ссылаясь на письмо чиновника, сообщает РИА Новости.

Мохибер назвал события, происходящие в секторе Газа, «хрестоматийным случаем геноцида». По его словам, европейский, этно-националистский, поселенческо-колониальный проект в Палестине, предназначенный для ускоренного уничтожения последних остатков коренной палестинской жизни, вступил в свою последнюю фазу.

Мохибер заявил, что правительства США, Великобритании и ряда европейских стран, осуществляя поддержку Израиля и прикрытие его «зверств», стали полноправными соучастниками «ужасного нападения» на палестинцев. Поэтому чиновник считает, что страны Запада не заслуживают доверия в качестве посредников, а являются сторонами конфликта.

ООН же, заявил Мохибер, продемонстрировала неспособность остановить геноцид в Палестине.

С свою очередь, в Управлении Верховного комиссара по правам человека ООН заявили, что мнения, изложенные в опубликованном письме, являются личным мнением Мохибера, а его отставку объяснили давно готовившимся уходом на пенсию.

Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля штурмует сектор Газа с пяти направлений.

Ранее ультраправый министр нацбезопасности Израиля Бен-Гвир заявил, что до освобождения гражданских заложников в Газу нужно отправлять только «сотни тонн взрывчатки» и «ни грамма гуманитарной помощи».

Все новости на тему:
Война в Израиле
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий