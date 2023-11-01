Высокопоставленный чиновник ООН ушел в оставку в знак протеста по событиям в Палестине

Глава нью-йоркского офиса Верховного комиссара ООН по правам человека Крэйг Мохибер уволился из-за несогласия с подходом ООН к палестино-израильскому урегулированию. Об этом, ссылаясь на письмо чиновника, сообщает РИА Новости.

Мохибер назвал события, происходящие в секторе Газа, «хрестоматийным случаем геноцида». По его словам, европейский, этно-националистский, поселенческо-колониальный проект в Палестине, предназначенный для ускоренного уничтожения последних остатков коренной палестинской жизни, вступил в свою последнюю фазу.

Мохибер заявил, что правительства США, Великобритании и ряда европейских стран, осуществляя поддержку Израиля и прикрытие его «зверств», стали полноправными соучастниками «ужасного нападения» на палестинцев. Поэтому чиновник считает, что страны Запада не заслуживают доверия в качестве посредников, а являются сторонами конфликта.

ООН же, заявил Мохибер, продемонстрировала неспособность остановить геноцид в Палестине.

С свою очередь, в Управлении Верховного комиссара по правам человека ООН заявили, что мнения, изложенные в опубликованном письме, являются личным мнением Мохибера, а его отставку объяснили давно готовившимся уходом на пенсию.

Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля штурмует сектор Газа с пяти направлений.

Ранее ультраправый министр нацбезопасности Израиля Бен-Гвир заявил, что до освобождения гражданских заложников в Газу нужно отправлять только «сотни тонн взрывчатки» и «ни грамма гуманитарной помощи».