Глава Дагестана жестко прошелся по участникам беспорядков в Махачкале

Глава Дагестана Сергей Меликов на встрече с руководителями органов власти, депутатами и общественниками республики подверг жесткой критике участников массовых беспорядков и погромов в аэропорту Махачкалы, передает РИА Новости.

Он заявил, что участники беспорядков в махачкалинском аэропорту не являются мужчинами и защитниками Отечества. Меликов назвал их «жалкими, звероподобными трусами, животными». По словам главы Дагестана, у участников беспорядков нет никакой смелости.

«Потому что смелые только в толпе, потому что вперед выталкиваете женщин, потому что прячетесь в этой толпе, не показываете лиц своих. Кто вы такие? Какие вы мужчины, какие вы кавказцы? Какие вы дагестанцы?» – сказал Меликов.

Он также указал, что участники беспорядков поддерживают врагов России, поддерживают тех, кто в зоне проведения специальной военной операции (СВО) «противостоит в бою настоящим героям Дагестана».

До этого Сергей Меликов заявил, что все виновные в беспорядках в махачкалинском аэропорту «получат по заслугам».

Вечером 29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за приземления регулярного рейса из Тель-Авива, прибывшего в Дагестан на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Сотни человек проникли в здание аэропорта, а также прорвались на взлетно-посадочную полосу.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов смогли освободить территорию воздушной гавани от агрессивно настроенных граждан. Главное следственное управление СК РФ по Дагестану возбудило уголовное дело о массовых беспорядках.

В ходе волнений пострадали 20 человек, среди них есть сотрудники правоохранительных органов. К 30 октября полицейские задержали 83 участников беспорядков в махачкалинском аэропорту. На следующий день Меликов сообщил о задержании еще около 60 человек.

Ранее в МИД России заявили, что киевский режим может быть связан с событиями в Дагестане.