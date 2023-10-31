На Украине хотят расторгнуть консульское соглашение с Россией

Депутаты Верховной рады Украины рассмотрят законопроект о расторжении консульского соглашения между страной и Россией. Законодательную инициативу зарегистрировали в парламенте 31 октября, передает РИА Новости.

Как указано в материале, инициатива о расторжении консульского соглашения принадлежит президенту Украины Владимиру Зеленскому. В настоящее время соответствующий документ передан на рассмотрение руководству Верховной рады, тем не менее его текст пока отсутствует на официальном сайте парламента.

В январе 1993 года представители Москвы и Киева подписали консульское соглашение, которое регулировало открытие дипломатических представительств на территории двух стран. Более того, в документе были прописаны функции консульств и процесс назначения глав соответствующих учреждений.

Договор вступил в силу в ноябре 1995 года. Согласно статье 49 соглашения, в случае решения одной из сторон денонсировать договор он прекратит действовать в течение шести месяцев после отправки уведомления в письменной форме.

27 октября российское руководство денонсировало два соглашения с Украиной, касающиеся научно-технического сотрудничества и взаимодействия для развития пунктов пропуска через общую границу. Информация о прекращении действия договоров была опубликована на портале правовой информации министерства иностранных дел РФ.

Ранее Киев разорвал соглашения с Москвой и Минском о борьбе с преступностью.