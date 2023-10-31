Эрдоган обвинил Израиль в преступлениях против человечности

Израиль совершает в секторе Газа преступления против человечности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Израиль, получая безусловную поддержку Запада и США, совершает в Газе преступления против человечности. [Настоящее] государство должно следовать правилам войны. Но Израиль наносит удары по больницам», — сказал он.

Турецкий лидер также отметил, что Турция продолжает контакты с партнерами, чтобы каждый человек из Израиля, совершивший военные преступления, был осужден.

25 октября Эрдоган предложил созвать мирную конференцию по конфликту Палестины и Израиля. Также он выступил с объявлением о готовности Турции стать страной-гарантом для Палестины.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по Израилю и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на израильскую территорию, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.