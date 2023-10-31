Офицер разведки Украины чуть не назвал турецкие дроны Bayraktar бесполезными

Офицер Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Владимир Валюх заявил, что военнослужащим страны сложно найти ситуации для использования турецких беспилотников Bayraktar TB2. Об этом сообщила американская газета Defense News.

По данным издания, Валюх рассказал о применении турецких дронов на мероприятии в Чехии. При этом украинский офицер чуть не назвал эти летательные аппараты бесполезными.

«Что касается TB2, я не хочу использовать слово «бесполезный», но сложно найти ситуации для их использования», — указал он.

Как сказал Валюх общаясь с журналистами, в начале 2022 года украинские войска намного чаще применяли турецкие БПЛА в зоне боевых действий. В настоящее время военные продолжают использовать их в определенных ситуациях, но это происходит редко.

Согласно информации издания, причиной послужило укрепление обороны Вооруженных сил РФ. Последний полет Bayraktar TB2, который офицеру украинской разведки довелось наблюдать лично, длился всего полчаса.

31 октября бывший американский разведчик Скотт Риттер сообщил, что российские ударные беспилотники «Ланцет» стали серьезной угрозой для украинских войск. По его словам, у обновленных дронов увеличилась дальность полета и из-за этого Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились возможности доставлять грузы на передовую.

Ранее в США заявили, что компания из Словении тайно передала свои дроны украинским войскам.