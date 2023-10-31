В сенате США требуют помощь Украине и Израилю одним пакетом

Лидер сенатского большинства Чак Шумер и лидер меньшинства Митч Макконнелл в своих выступлениях заявили о необходимости принятия дополнительного закона о национальной безопасности, который будет обеспечивать финансирование Израиля и Украины, пишет CNN.

Кроме того, председатель сената Демократической партии по ассигнованиям Пэтти Мюррей и вице-председатель Республиканской партии Сьюзен Коллинз также подчеркнули важность передачи помощи Израилю и Украине в одном пакете.

Ранее помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан призвал конгресс выделить Украине дополнительное финансирование, так как средства «почти иссякли». До этого Джо Байден назвал помощь Украине и Израилю «разумной инвестицией» и заявил, что победа этих стран в конфликтах необходима «для национальной безопасности Америки».

До этого спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что запрос американской администрации о $105 млрд помощи Израилю и Украине должен быть разделен.

Джонсон отметил, что администрация также должна отчитаться о планах на дальнейшие действия в контексте Украины и ожидания от ситуации.

Ранее экс-госсекретарь США призвал продолжать поддерживать Украину.