Лавров раскритиковал удары Израиля по Сирии

Израильские авиаудары по территории Сирии, участившиеся на фоне событий вокруг сектора Газа, неприемлемы, заявил Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время телефонного разговора с сирийским коллегой Фейсалом Микдадом. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

В ходе беседы Лавров указал на недопустимость распространения вооруженной эскалации на Сирию и другие страны региона.

«В связи с этим он отметил неприемлемость израильских авиаударов по территории САР, участившихся на фоне событий вокруг сектора Газа», — говорится в сообщении министерства.

Как добавил МИД, Лавров и Микдад подчеркнули опасность попыток внешних сил превратить Ближний Восток в нынешней взрывоопасной ситуации в арену сведения геополитических счетов.

Стороны заявили, что необходимо незамедлительно прекратить кровопролитие в Газе, решить вызванные конфликтом гуманитарные проблемы и перейти к обсуждению долгосрочного урегулирования политико-дипломатическими методами на известной международно-правовой основе.

30 октября президент России Владимир Путин заявил, что оправдать удары по сектору Газа невозможно. По словам главы государства, в настоящее время в анклаве «без разбора уничтожают сотни тысяч ни в чем неповинных людей, которым негде укрыться от бомбардировок» и некуда сбежать.

В тот же день сообщалось об очередном ударе Израиля и по военным объектам в Сирии. В ЦАХАЛ отмечали, что атаку провели в ответ на запуски ракет с сирийской территории.

А 22 октября сирийские СМИ сообщали об ударах Израиля по аэропортам Дамаска и Алеппо.

Ранее в Кремле рассказали о позициях Путина и Эрдогана по конфликту на Ближнем Востоке.