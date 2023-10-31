Директор ФБР рассказал об угрозе США со стороны ХАМАС

Глава Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рэй заявил, что спецслужба не располагает информацией, что радикальная группировка ХАМАС может проводить операции в стране, однако не стал исключать такую возможность. Об этом сообщает РИА Новости.

«На данный момент у нас нет информации, указывающей, что у ХАМАС есть намерение или возможность проводить операции внутри США, хотя мы не можем и не будем сбрасывать со счетов эту возможность», — заявил Рэй во время выступления в сенате Соединенных Штатов.

До этого сообщалось, что большинство граждан США обеспокоены тем, что обострение палестино-израильского конфликта может негативно отразиться на государстве. По опросу NewsNation/Decision Desk HQ, 77% респондентов опасаются, что война между Израилем и ХАМАС может привести к террористической атаке на американской территории.

Согласно исследованию, обратной точки зрения придерживаются лишь 22% опрошенных. В то же время 70% респондентов считают, что США уже оказали Израилю достаточную поддержку в конфликте с ХАМАС, а 29% американцев требуют большей помощи еврейскому государству.

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