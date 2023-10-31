Маск оценил желание Зеленского достичь победы любой ценой

Американский предприниматель Илон Маск высказался о желании президента Украины Владимира Зеленского одержать победу в конфликте, несмотря на неудачи армии страны в зоне боевых действий. Бизнесмен опубликовал соответствующий пост в социальной сети X (бывший Twitter).

Комментируя статью в журнале Time, миллиардер призвал украинского лидера подумать о жизнях людей. Речь идет о материале, согласно которому близкие к Зеленскому чиновники начали беспокоиться из-за стремления главы государства победить любой ценой.

По словам представителей властей Украины, настрой президента страны «граничит с мессианством». Также они обратили внимание, что Зеленский обманывает сам себя и не желает слушать правду о тяжелом положении дел на фронте.

«Цветок юности не должен пасть напрасно», — написал Илон Маск.

30 октября американский журнал Time опубликовал еще одну статью, в которой говорилось о разочаровании Владимира Зеленского результатами его поездки в США. Согласно данным издания, главу государства разозлила потеря интереса к проблемам Киева со стороны Вашингтона.

Позже советник руководителя офиса украинского лидера Михаил Подоляк назвал данный материал личным мнением автора. Как он сказал, описанная в статье ситуация является субъективной точкой зрения журналиста.

Ранее в Пентагоне назвали условие для победы России в украинском конфликте.