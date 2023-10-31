Экс-госсекретарь США призвал продолжать поддерживать Украину

Бывший госсекретарь Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты должны поддержать Украину в ее борьбе против России. По его словам, если Москва одержит вверх в конфликте, это отразится на национальной безопасности США, передает The Hill.

«Соединенные Штаты должны поддержать Украину в ее экзистенциальной борьбе за национальное выживание», — сказал экс-госсекретарь.

Он отметил, что в случае победы России, «война будет ощущаться далеко за пределами Украины».

Заявление Помпео прозвучало на фоне дебатов о финансировании Украины в конгрессе США, напоминает The Hill.

Президент США Джо Байден в недавнем обращении к нации назвал помощь Украине и Израилю «разумной инвестицией», которая «принесет дивиденды» будущим поколениям. Он предположил, что Россия в случае победы «не остановится» и может «напасть» на страны НАТО, а «потенциальные агрессоры» во всем мире обретут смелость, что приведет к конфликтам в других регионах.

Ранее Блинкен рассказал о последствиях победы России в СВО.