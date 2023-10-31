В США призвали рассмотреть введение «гуманитарной паузы» в Газе

Вашингтон считает необходимым рассмотреть возможность введения «гуманитарной паузы» на территории сектора Газа. Об этом в ходе выступления на заседании комитета Сената США по ассигнованиям заявил государственный секретарь страны Энтони Блинкен, передает ТАСС.

По его словам, мирные жители палестинского анклава должны продолжить получать продукты и воду. То же касается предоставления гражданскому населению лекарственных препаратов и других товаров первой необходимости.

«Мирное население должно иметь возможность не подвергаться опасности, что становится еще более сложной задачей, поскольку [палестинское радикальное движение] ХАМАС использует гражданских лиц в качестве живого щита», — добавил Блинкен.

В связи с этим он призвал международное сообщество и стороны ближневосточного конфликта рассмотреть возможность введения «гуманитарной паузы» в зоне боевых действий.

31 октября РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в Дохе сообщили о контактах американских властей с руководством палестинского движения ХАМАС. По данным агентства, представители США и ХАМАС обмениваются мнениями о ситуации в регионе через правительство Катара.

Ранее сообщалось о планах Энтони Блинкена и министра обороны США Ллойда Остина убедить конгрессменов выделить средства на помощь Украине и Израилю.