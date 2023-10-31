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Норвегия заподозрила Израиль в нарушение норм гуманитарного права в Газе

Глава МИД Норвегии Эйде: Израиль мог нарушить нормы гуманитарного права в Газе

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Mohammed Salem/Reuters

Власти Норвегии не исключают, что Израиль не в полной мере соблюдает нормы гуманитарного права в рамках нового витка палестино-израильского конфликта, заявил глава норвежского МИД Эспен Барт Эйде, передает Reuters. По его словам, это подтверждается снимками мест бомбардировки в секторе Газа.

«Мы уверены, что имели место прецеденты, когда пропорциональность [применения силы] и [принцип] отделения [комбатантов от гражданских лиц] не соблюдались в полной мере», — пояснил Эйде.

Он добавил, что от ударов в Газе пострадали жилые дома и больницы. Эйде подчеркнул, что в регионе ужасно драматическая ситуация.

«Это важно не только с юридической точки зрения, это важно еще и потому, что придет время, когда нам придется искать политические решения <...> Нам нужно вернуться к ключевому вопросу: что делать с палестино-израильским конфликтом», — заключил глава МИД Норвегии.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей было названо уничтожение ХАМАС. Израильские ВВС нанесли удары по сотням объектов боевиков в секторе Газа, а Совет национальной безопасности страны постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в анклав. 13 октября Израиль объявил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы в преддверии наземной операции.

Ранее НАТО потребовало от Израиля защитить население Газы.

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