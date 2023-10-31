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В Пентагоне назвали условие для победы России в украинском конфликте

Глава Пентагона Остин: отказ США от поддержки Украины приведет к победе России

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Irakli Gedenidze/Reuters

Москва одержит победу в украинском конфликте, если Вашингтон откажется от военной поддержки Киева. Об этом в ходе выступления в комитете по ассигнованиям Сената США заявил министр обороны страны Ллойд Остин, передает ТАСС.

Глава ведомства отметил, что в такой ситуации РФ может почувствовать усталость западных государств от помощи Украине. После этого российским войскам не потребуется много времени, чтобы одержать верх на поле боя.

«Так и произойдет, если мы не будем поддерживать Украину», — подчеркнул руководитель Пентагона.

31 октября Reuters сообщил о планах государственного секретаря США Энтони Блинкена и американского министра обороны Ллойда Остина убедить законодателей одобрить запрос президента страны Джо Байдена о предоставлении помощи Украине и Израилю. Речь идет о требовании главы государства выделить $106 млрд на эти цели.

По данным агентства, Блинкен и Остин должны дать соответствующие показания в Сенате США. Речь идет о слушаниях в комитете по ассигнованиям верхней палаты парламента, уточняется в материале.

Ранее в Министерстве иностранных дел Украины оценили шансы на выделение нового пакета помощи со стороны США.

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