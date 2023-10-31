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Блинкен рассказал о последствиях победы России в СВО

Блинкен заявил, что победа России в СВО придаст смелости Москве и Тегерану

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Elizabeth Frantz/Reuters

Администрация США считает, что победа России в Специальной военной операции (СВО) на Украине «придаст смелости» Москве и Тегерану. Такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен во время выступления на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса, сообщает ТАСС.

По словам Блинкена, боевые действия на Украине и Ближнем Востоке взаимосвязаны.

Он подчеркнул, что, если Соединенные Штаты позволят России одержать победу при поддержке Ирана, это придаст смелости как Москве, так и Тегерану.

До этого стало известно, что государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр обороны страны Ллойд Остин попытаются убедить законодателей одобрить запрос Джо Байдена о выделении помощи Украине и Израилю на $106 млрд.

Президент США Джо Байден в недавнем обращении к нации назвал помощь Украине и Израилю «разумной инвестицией», которая «принесет дивиденды» будущим поколениям. Он предположил, что Россия в случае победы «не остановится» и может «напасть» на страны НАТО, а «потенциальные агрессоры» во всем мире обретут смелость, что приведет к конфликтам в других регионах.

Ранее в США сочли, что Вашингтон не справляется с одновременной поддержкой Израиля и Украины.

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