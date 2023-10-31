Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами озвучил истину, говоря о том, что в новых регионах России люди не считают себя «частью Украины», заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости. По его словам, американский политик только ошибочно называет людей русскоговорящими.

«Рамасвами не открыл ничего нового. Он просто озвучил истину, которая и так всем известна. Хочу обратить лишь внимание на допущенную им ошибку. В новых регионах живут русские люди, а не просто русскоговорящие или мифические русскоязычные украинцы», — пояснил Рогов.

Он добавил, что пропаганда Украины длительное время пыталась представить жителей регионов как «русскоязычных украинцев». Рогов подчеркнул, что слова Рамасвами показывают, что в США меняется подход к России, заявления становятся более взвешенными.

Ранее в США призвали согласиться на переход части регионов Украины в Россию.