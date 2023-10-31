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Кандидату в президенты США указали на ошибку в словах о новых регионах РФ

Рогов нашел ошибку в словах кандидата в президенты США о новых регионах России

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Brian Snyder/Reuters

Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами озвучил истину, говоря о том, что в новых регионах России люди не считают себя «частью Украины», заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости. По его словам, американский политик только ошибочно называет людей русскоговорящими.

«Рамасвами не открыл ничего нового. Он просто озвучил истину, которая и так всем известна. Хочу обратить лишь внимание на допущенную им ошибку. В новых регионах живут русские люди, а не просто русскоговорящие или мифические русскоязычные украинцы», — пояснил Рогов.

Он добавил, что пропаганда Украины длительное время пыталась представить жителей регионов как «русскоязычных украинцев». Рогов подчеркнул, что слова Рамасвами показывают, что в США меняется подход к России, заявления становятся более взвешенными.

Ранее в США призвали согласиться на переход части регионов Украины в Россию.

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