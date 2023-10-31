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В Совбезе РФ предупредили о последствиях недостаточного финансирования науки

Патрушев: недофинансирование науки может привести к утечке данных за границу

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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Угроза утечки за рубеж научно-технической информации, обладающей коммерческой привлекательностью, возникает из-за недостатка финансовых и материальных ресурсов у российских компаний. Об этом в ходе выездного совещания в Томске заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, передает РИА Новости.

По его словам, при достаточно небольшом объеме ресурсов российским научным организациям приходится просить о сотрудничестве иностранных контрагентов. В результате появляются риски утечки коммерчески привлекательных данных в другие страны, подчеркнул Патрушев.

«В первую очередь эти проблемы связаны с недостаточным контролем со стороны распорядителей бюджетных средств и институтов развития за проведением подведомственными организациями научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ», — подчеркнул секретарь Совбеза РФ.

Также в ходе совещания Патрушев обратил внимание на новые антироссийские санкции, введенные странами Запада. Как он сказал, в первую очередь рестрикции коснулись сфер технологий и оборудования для топливно-энергетического комплекса страны.

Кроме того, под ударом оказалась сфера оборудования для авиастроения и судостроения. В то же время под ограничения попали российские организации, работающие в сфере высокотехнологического машиностроения.

Ранее в Совете безопасности РФ оценили сокращение научного персонала за последние десятилетия.

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