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В Госдуме ответили на требование Лукашенко к России по БелАЭС

Депутат Чепа: требование Лукашенко к РФ о компенсации — корпоративный вопрос

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MFA Russia/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко всегда высказывается в защиту предприятий республики, считает депутат Госдумы Алексей Чепа. Так в беседе с «Лентой.ру» он отреагировал на просьбу белорусского лидера к Москве о компенсации из-за задержки постройки БелАЭС.

«Вопрос корпоративный, надо разбираться в причинах того, почему задерживается ввод в эксплуатацию БелАЭС. А Лукашенко всегда высказывается, всегда защищает свои предприятия. Это норма для Белоруссии, когда Лукашенко вникает в дела хозяйствующих субъектов», — пояснил Чепа.

Он добавил, что не наблюдает в словах Лукашенко какой-то «политической подоплеки». Чепа подчеркнул, что белорусский лидер лишь беспокоится об интересах компаний своей страны.

Информация о требованиях Лукашенко к России из-за БелАЭС появилась 31 октября. Как заявил сам президент Белоруссии, сроки ввода станции оказались нарушены, что стоит компенсировать. Строительство БелАЭС стартовало в 2013 году при поддержке России. Первый блок запустили в осенью 2020 года, а второй — весной 2023. Общая мощность станции составляет 2400 МВт.

Ранее Лукашенко назвал Белоруссию «чернобыльской республикой».

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