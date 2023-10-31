Россия не собирается нападать на страны Восточной Европы, поэтому развертывание контингента США в регионе не имело смысла. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети X (бывшая Twitter).

Эксперт уверен, что большая часть американской боевой мощи бессмысленно развернута в Польше, Румынии и странах Балтии. Их она призвана «защищать от России».

«Которая не имеет ни малейшего намерения нападать на Восточную Европу», — продолжил Макгрегор.

Он также отметил, что большая часть воздушной мощи США уже не та, что была 30 лет назад. В настоящее время Штаты не могут поднять в воздух 5 тыс. истребителей и сотни бомбардировщиков, заключил экс-советник главы Пентагона.

До этого американский полковник заявил, что Россия не хочет продолжать конфликт на Украине, воевать с Западом или НАТО, но желает прекратить притеснение русских. Макгрегор ожидает, что российские войска со временем освободят Харьков и Одессу.

Другой эксперт из США, бывший разведчик Скотт Риттер, выразил уверенность в том, что Киев уже не в состоянии переломить ситуацию в зоне боевых действий. По его мнению, Украине и Западу остается только сдаться.

Ранее президент России Владимир Путин сравнил США с пауком.