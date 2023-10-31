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В Словакии выступили против сокращения фондов Евросоюза из-за Украины

Премьер Словакии Фицо отверг урезание фондов Евросоюза ради помощи Украине

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Radovan Stoklasa/Reuters

Правительство Словакии выступает против урезания фондов Европейского союза (ЕС), предназначенных для поддержки фермеров и предотвращения социально-экономического неравенства между государствами региона, из-за оказания помощи Украине. Об этом заявил премьер-министр республики Роберт Фицо, передает ТАСС.

Руководитель кабинета министров отметил, что Братислава настаивает на единстве стран — членов Вишеградской группы по данному вопросу. Речь идет о региональном объединении внутри ЕС, которое включает в себя четыре государства — Словакию, Венгрию, Польшу и Чехию.

«Государства Вишеградской группы <...> должны быть едины в вопросе [по предлагаемому из-за поддержки Украины] пересмотру бюджета ЕС», — подчеркнул глава правительства.

Премьер-министр уточнил, что в первую очередь это касается возможного сокращения бюджета фондов для поддержки работников сельскохозяйственной отрасли. Также Фицо дал понять, что считает недопустимым урезание фондов по устранению экономического неравенства между странами регионального содружества.

Как сказал представитель Братиславы, при отказе Вишеградской группы поддержать эту инициативу сторонникам пересмотра бюджета ЕС не удастся добиться перенаправления средств на поддержку Киева. В связи с этим он призвал зарубежных партнеров к единству по данному вопросу, даже если отношение к самому украинскому конфликту у членов объединения разное.

Ранее в Словакии заявили о планах пересмотреть оборонное соглашение с США.

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