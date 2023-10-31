В Иране заявили о неспособности армии Израиля противостоять сопротивлению Палестины

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян на встрече с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани заявил, что Армия обороны Израиля не способна противостоять сопротивлению Палестины. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства иностранных дел страны.

«Министр иностранных дел нашей страны указал на силу [палестинского] сопротивления и его борьбу против сионистской армии, а также неспособность этого режима противостоять силам палестинского сопротивления», — следует из заявления.

В нем отмечается, что глава внешнеполитического ведомства призвал использовать «последние политические возможности», чтобы прекратить боевые действия. С точки зрения Абдоллахияна, в случае выхода ситуации из-под контроля «ни одна страна не будет застрахована от последствий».

До этого Раиси заявил, что Иран не будет следовать предостережениям США от вмешательства в конфликт Палестины и Израиля.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей было названо уничтожение ХАМАС. Израильские ВВС нанесли удары по сотням объектам боевиков в секторе Газа, а Совет национальной безопасности страны постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в анклав. 13 октября Израиль объявил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы в преддверии наземной операции.

Ранее Иран пригрозил США новыми фронтами из-за помощи Израилю.