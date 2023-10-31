Патрушев рассказал о новых санкциях Запада

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что санкции западных стран коснулись сфер оборудования и технологий для топливно-энергетического комплекса. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, санкции также затронули сферу оборудования для авиастроения.

«Под ударом оказались, в первую очередь, электронная компонентная база, высокотехнологичное машиностроение, авиастроение, судостроение, оборудование и технологии для топливно-энергетического комплекса», — заявил Патрушев.

Ранее Патрушев заявил, что политика США спровоцировала и обострила конфликт на Ближнем Востоке. По его словам, США вместо того, чтобы содействовать в разрешении конфликта Израиля и Палестины, лишь усугубляют ситуацию, поставляя оружие и направляя в регион свои авианосцы.

До этого помощник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США передают оружие Израилю с требованием, чтобы оно применялось при соблюдении законов ведения войны.

Ранее в Киеве рассказали, когда могут принять или согласовать 12-й пакет санкций ЕС против РФ.