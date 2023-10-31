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В офисе Зеленского отреагировали на статью о нем в Time

В офисе Зеленского назвали статью о нем в Time личным мнением обозревателя

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Olivier Matthys/Reuters

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что опубликованная накануне в журнале Time статья, в которой говорится, что глава Украины Владимир Зеленский чувствует себя преданным западными партнерами, является личным мнением журналиста. Слова Подоляка передает украинское издание NV.

«Это субъективная точка зрения конкретного журналиста, у которого есть свое видение происходящего», — сказал он.

Подоляка также возмутило то, что в статье использовались данные анонимных источников. Однако он признал, что в Киеве хотели бы «более эффективной реализации заявленных союзниками намерений — хотя бы на 70-80%».

До этого американский журнал Time, ссылаясь на источники в окружении руководителя республики, сообщал, что Владимир Зеленский оказался разозлен итогами сентябрьской поездки в Вашингтон из-за потери интереса к Украине. Обозреватель отметил, что Зеленский понимает, что интерес к событиям на Украине в мире ослабевает, как и уровень международной поддержки. В статье утверждалось, что украинский лидер чувствует себя преданным западными союзниками.

Ранее Медведев назвал Зеленского «деятелем в грязной зеленой майке».

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