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Канада определилась с позицией по войне на Ближнем Востоке

Глава МИД Канады Джоли призвала Израиль и ХАМАС к паузе в боевых действиях

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Khaled Omar/Global Look Press

Власти Канады призывают к гуманитарной паузе в вооруженном конфликте Израиля и ХАМАС, заявила глава канадского МИД Мелани Джоли, передает Al Jazeera. По ее словам, необходима «временная пауза в боевых действиях» для того, чтобы доставить гумпомощь в сектор Газа.

«Гуманитарная ситуация, с которой сталкивается палестинский народ, палестинские женщины и дети, ужасна», — пояснила Джоли.

Она добавила, что в настоящее время около 400 канадцев оказались «в ловушке» в секторе Газа. Джоли подчеркнула, что Канада признает право Израиля на самооборону после атаки ХАМАС на еврейское государство.

Как отмечает Al Jazeera, Оттава воздержалась при голосовании по резолюции ООН, призывающей к гуманитарному перемирию на Ближнем Востоке, на прошлой неделе. Однако теперь Канада призывает к паузе в боевых действиях, как и большинство мировых государств.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей было названо уничтожение ХАМАС. Израильские ВВС нанесли удары по сотням объектов боевиков в секторе Газа, а Совет национальной безопасности страны постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в анклав. 13 октября Израиль объявил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы в преддверии наземной операции.

Ранее Палестина обвинила Израиль в прямых бомбардировках больниц в Газе.

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